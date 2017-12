Quelles sont les règles à respecter à un passage à niveau ?

publié le 15/12/2017 à 16:17

La collision entre un bus scolaire et un TER à Millas dans les Pyrénées-orientales a fait 5 morts et 20 blessés. Cet accident tragique relance la connaissance de la sécurité et la signalisation à l'approche d'un passage à niveau. Chaque année, ces points de croisement entre une route et une voie ferrée sont à l'origine de 115 collisions en moyenne, entraînant 14 blessés graves et 30 décès.



Et dans 98% des cas, ces accidents sont la conséquence d'infractions au Code de la route. Des chiffres que le gouvernement actualise tous les ans a l'occasion de la journée nationale de sécurité routière aux passages à niveau. Elle rappelle notamment la signalisation selon les types de passage à niveau : avec barrières, automatiques ou manuelles, ou bien sans barrières. À Millas, le passage a niveau était équipé de barrières automatiques. C'est le cas pour trois passages sur quatre en France.

Que dit le code de route ?

"Lorsqu’une voie ferrée traverse une route à niveau, la priorité de passage appartient aux matériels circulant sur cette voie ferrée. Tout conducteur doit donc, à l’approche d’un train, dégager immédiatement la voie ferrée de manière à lui livrer le passage," dit l'article R422-3 du Code de la route.

Également à appliquer à l'approche de tout type de passage à niveau, il est strictement interdit de procéder à un dépassement lors de la traversées de la voix ferrées. Le conducteur écope alors d'une amende de 750€.



Dans les cas de barrières automatiques avec des feux rouges clignotants ou fixes, il faut évidemment marquer l'arrêt absolu. La contravention est la même amende que précédemment, assorti d'une suspension de permis de conduire pour trois ans au plus.



Les passages à niveau sans barrière sont généralement annoncés par un panneau triangulaire à bande rouge indiquant un danger. Une locomotive y est généralement représentée. Il est ensuite signalé par une croix de Saint-André, souvent assortie d'un panneau stop, forçant l'arrêt, ou bien d'un feu clignotant.

Les conseils de sécurité

Le code de la route a également prévu une liste des bons comportements que le conducteur devraient avoir à l'approche d'un croisement avec une voie ferrée. Il est vivement conseillé de les suivre : ralentir à proximité du passage, respecter les signalisations et le code de la route et ne pas se faufiler entre les barrières.



Dans les situations où la voiture est engagée sur la voie et se retrouve coincée entre deux barrières, il est conseillée de briser la barrière afin de se dégager de la voie ferrée. Les barrières étant conçues pour ne pas résister à ce type de choc. Sinon, il faut évacuer le véhicule. En cas d'incident, un téléphone est situé de part et d'autre des passages à niveau automatiques. Pour les passages sans barrières, il est conseillé d'appeler le 18.