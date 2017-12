Georges Tron : la cour d'assises ordonne le renvoi du procès

publié le 15/12/2017 à 20:12

Le procès de l'ancien secrétaire d'État Georges Tron, qui devait être jugé pour viols et agressions sexuelles jusqu'au 22 décembre, a été renvoyé ce vendredi 15 à une "session ultérieure". La cour d'assises a accédé aux demandes de la défense.



Le président de la cour, qui a notamment été mis en cause pour sa manière de mener les débats, a indiqué en fin de journée que le renvoi était dû à l'impossibilité que le procès se déroule dans les délais impartis.

L'ex-secrétaire d'État à la Fonction publique et maire en exercice de Draveil (Essonne) est accusé par deux ex-employées municipales de viols et agressions sexuelles avec la participation de son ex-adjointe à la Culture, Brigitte Gruel.Tous deux clament leur innocence.

L'avocat de Georges Tron, Me Éric Dupond-Moretti, avait joué son va-tout en début d'après-midi, après le rejet par la cour d'une demande de renvoi de la défense. Il avait révélé le contenu d'une conversation entre des avocats et le président de la cour d'assises, Régis de Jorna. Dès que le renvoi a été ordonné, Éric Dupond-Moretti a déclaré : "Je ne veux pas qu'on dise que la défense a demandé le renvoi parce que la défense a peur".

La cour d'assises avait une première fois refusé le renvoi

Selon cet homme de loi, les avocats des accusés entendaient par cette démarche "soulager" le président de la cour d'assises qui avait, d'après Me Dupond-Moretti, déclaré à des avocats qu'il aurait préféré "que ce soit une femme qui préside". Avant de suspendre à nouveau l'audience, le président n'avait pas démenti ces propos mais affirmé qu'il s'agissait d'une "conversation privée à laquelle vous n'étiez pas présent, Me Dupond-Moretti".



Après 2h30 de suspension d'audience, Me Dupond-Moretti avait demandé au président de renoncer à assurer la poursuite des débats - ce qui équivaut à renvoyer le procès. Les parties civiles et l'avocat général avaient concédé que le procès ne pouvait plus se poursuivre, notamment compte-tenu du retard qui avait déjà été pris dans les débats.