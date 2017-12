Emmanuel Macron en famille à Chambord pour ses 40 ans

publié le 15/12/2017 à 20:34

Emmanuel Macron est ce vendredi soir très agacé que tout le monde soit désormais au courant. D'après le journal La Nouvelle République, le président s'apprête à fêter son 40ème anniversaire en famille au Domaine de Chambord (Loir-et-Cher). C’est un week-end strictement privé a affirmé l’Élysée à RTL et le chef de l’État voulait que çela reste secret.



L’Élysée a aussi précisé qu’Emmanuel Macron prenait tout en charge : le logement et le service de traiteurs. La famille Macron se rassemble dans le domaine pour fêter avec un peu d’avance Noël et l’anniversaire du Président qui soufflera ses 40 bougies dans quelques jours, le 21 décembre. Dès ce vendredi 15 décembre au soir, Brigitte Macron, ses enfants et ses petits enfants seront sur place. Ils ne logeront pas dans le château, qui n’est pas adapté, mais juste à côté, dans l’un des gîtes de Chambord.

Emmanuel Macron a déjà un programme pour son week-end : vendredi 15 décembre, il ira saluer les chasseurs à leur dîner de retour de leur battue de sangliers. Le lendemain, le chef de l’État a prévu de se rendre au zoo de Beauval (Loir-et-Cher), en famille. Et dimanche 16 décembre, il profitera des jardins.

Les Présidents et Chambord, une vieille histoire

Les plus grands amateurs du lieu étaient Charles de Gaulle et Georges Pompidou, qui est le dernier à y avoir dormi. Valéry Giscard d’Estaing, lui, chassait à Chambord et il en avait fait un lieu diplomatique. Ce que fera aussi François Mitterrand.



Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy n’y sont jamais allés. François Hollande a inauguré les nouveaux jardins lors de son quinquennat. Emmanuel Macron, lui, va donc passer un week-end totalement privé dans ce lieu chargé d'histoire.