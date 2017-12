Le Smic sera revalorisé de 1,24% au 1er janvier

et AFP

publié le 15/12/2017 à 15:12

Pas de coup de pouce mais une augmentation. Le Smic va être revalorisé de 1,24%, a annoncé le ministère du Travail dans un communiqué, vendredi 15 décembre. Le Salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic) va donc passer de 9,76 euros à 9,88 euros brut de l'heure.



S'il n'y a pas de coup de pouce, cette hausse correspond à une revalorisation mécanique du salaire minimum. Pour un temps plein, le Smic mensuel reviendra désormais à 1.498, 47 euros brut. Il s'agit d'une hausse de 18,20 euros par rapport au 1er janvier 2017. En net néanmoins, la hausse sera plus importante, du fait des baisses de cotisations prônées par Emmanuel Macron. Le ministère du Travail évoque également une "augmentation de 35 euros par mois et 428 euros par an".

Le 5 décembre, un groupe d'experts avait rendu un rapport annuel au gouvernement. Les spécialistes avaient préconisé un gel du Salaire minimum interprofessionnel de croissance. Ils conseillaient également une réforme du Smic. Les experts avaient estimé que le Smic était peu efficace dans la lutte contre la pauvreté, et recommandaient à l'inverse une revalorisation de la prime d'activité, issue de la fusion du RSA socle et de la prime pour l'emploi.