publié le 24/07/2017 à 08:48

Six millions de foyers sont touchés par la baisse des allocations logement qui fait grincer des dents. Le gouvernement a annoncé samedi 22 juillet une baisse de cinq euros par mois des aides personnalisées au logement (APL), une mesure qui sera appliquée à partir du 1er octobre prochain. La Fondation Abbé Pierre a demandé à rencontrer le gouvernement sur ce sujet. La diminution des APL décidée par le gouvernement était déjà dans les tuyaux selon l'exécutif, qui renvoie l'origine de cette mesure au quinquennat de François Hollande. L'ancien Secrétaire d'État au Buget, Christian Eckert, refuse la patate chaude.



Les critiques n'ont pas tardé, pour dénoncer notamment une décision qui fragilise les plus modestes. La FAGE, premier syndicat étudiants, dont 800 000 d'entre eux touchent les APL, a publié un communiqué pour demander au gouvernement d'Édouard Philippe et au président Emmanuel Macron "de ne pas matraquer le portefeuille des étudiants en revenant sur cette mesure injuste". Parmi les personnalités politiques tout aussi critiques, sur Twitter, Benoît Hamon, ancien candidat socialiste à l'élection présidentielle, a jugé "révoltante" la "baisse des APL perçues par les plus modestes et la réduction de l'ISF payé par les plus riches".

À écouter également dans ce journal :

- Saint-Etienne-du-Rouvray commémorera mercredi l'assassinat du prêtre Hamel en pleine messe il y a un an par deux jihadistes. Le 26 juillet 2016, Jacques Hamel, prêtre auxiliaire de 85 ans, était égorgé dans cette ville de la banlieue de Rouen alors qu'il célébrait l'office matinal pour cinq fidèles, trois religieuses et un couple d'octogénaires dont l'homme a été grièvement blessé. RTL a rencontré Roseline, la sœur du père Hamel.

- Interpol a par ailleurs diffusé aux services de sécurité du monde entier la liste de 173 djihadistes susceptibles de perpétrer des attaques-suicides.



- Plus de 6.000 chercheurs sont rassemblés pendant trois jours à Paris pour la 9ème conférence internationale de recherche sur le sida. Leur principale préoccupation est financière. Premier contributeur dans la lutte contre l'épidémie, les États-Unis pays pourraient réviser son implication puisque le Président Trump a menacé les aides financières de coupes budgétaires qui pourraient s'élever à plus d'un milliard de dollars.



- Selon le journal Le Parisien, la ministre de la Santé veut rendre obligatoires 11 vaccins destinés aux enfants français. La réaction des anti-vaccins ne s'est pas fait attendre. Une action de groupe va être introduite en justice contre quatre laboratoires pharmaceutiques.



- Paris-Rennes a beau être devenu une ligne à très grande vitesse, cela n'empêche pas les incidents. Un TGV est resté bloqué hier, dimanche soir, pendant plus de cinq heures à quelques kilomètres du Mans. Les passagers sont arrivés à deux heures du matin à Rennes. En cause : une panne d'alimentation électrique.



- À l'Assemblée, les députés débutent aujourd'hui l'examen des deux projets de loi sur le rétablissement de la confiance publique. Quelques débats s'annoncent houleux, à commencer par la réforme de l'indemnité de frais de mandat de 6.000 euros mensuels.



- Peut-être quelques soucis à venir pour La République en Marche. Plusieurs dizaines d'adhérents ont déposé un recours en référé pour obtenir l'annulation du scrutin électronique qui a démarré hier, dimanche, et qui doit valider les nouveaux statuts du parti présidentiel. Ils dénoncent un manque de démocratie interne.



- Verdict très attendu ce lundi matin pour les salariés de GM&S INDUSTRY. C'est aujourd'hui à 18h que le Tribunal de Commerce de Poitiers rendra son jugement sur l'avenir de l'entreprise de la Creuse, à laquelle il avait accordé un délai supplémentaire. Sauf coup de théâtre, les magistrats devraient choisir entre une nouvelle prolongation d'activité jusqu'au 31 août, et une liquidation pure et simple.



- Nouveau tour de table à partir de ce lundi avec les partenaires sociaux concernant la réforme de la Loi Travail. Le Premier Ministre Édouard Philippe reçoit Philippe Martinez, le leader de la CGT, depuis 8h à Matignon.



- Une fusillade hier soir à l'ambassade d'Israël en Jordanie. Dimanche, à Amman, c'est un garde de sécurité israélien qui a abattu deux Jordaniens, dont l'un l'avait visiblement agressé. Nouvel épisode de la flambée de violences qui secoue actuellement le Proche-Orient. Cinq Palestiniens et trois Israéliens ont été tués en fin de semaine à Jérusalem et dans les territoires occupés. Des affrontements liés aux mesures de restriction imposées par les autorités israéliennes à l'entrée de l'Esplanade des Mosquées.



- Au Portugal, les feux de forêts ont repris après une accalmie de quelques jours. 2.300 pompiers sont toujours mobilisés pour lutter contre les flammes. Extrême vigilance dans le sud-est de la France, les préfectures du Var et des Bouches-du-Rhône ont lancé un bulletin d'alerte en raison du fort risque d'incendie aujourd'hui dans ces deux départements. Le Var a été placé en "risque incendie de forêt exceptionnel" et les Bouches-du-Rhône en "risque très sévère" en raison d'un vent violent prévu.



- Christopher Froome toujours imbattable sur le Tour de France. La grande boucle s'est achevée hier devant la foule des Parisiens. Il remporte son quatrième tour, Romain Bardet finit sur le podium en troisième position.



- En football, les contacts sont établis entre le PSG et Neymarmais il reste à trouver un montage financier pour réaliser ce transfert hors normes. Rien n'est définitif, le défenseur barcelonais, Gérard Piqué, a publié sur son compte Twitter une photo où il est bras dessus bras dessous avec le Brésilien avec une légende : "Il reste"... Le dossier semble donc loin d'être bouclé.