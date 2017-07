publié le 23/07/2017 à 20:29

La fondation Abbé Pierre monte au créneau. Après l'annonce du gouvernement faite cette semaine de baisser les aides au logement - au premier rang desquelles figurent les APL -, l'association caritative réclame, par la voix de son délégué général Christophe Robert, à être reçue par le gouvernement. La fondation Abbé Pierre estime ce choix incompréhensible et "étrange" car il pénalise "les plus pauvres". "On a déjà rencontré le gouvernement à plusieurs reprises, mais voir annoncer une baisse des aides au logement qui ciblent vraiment les ménages les plus modestes, les plus pauvres, nous semble être un signe assez préoccupant", a déclaré à l'AFP Christophe Robert.



"Pour nous, explique-t-il, c'est un très mauvais signe fait par des technocrates qui ne mesurent pas ce que c'est que de vivre avec de petites ressources, à quel point cela a de l'impact sur les dépenses de santé, d'alimentation. Le coût du logement a flambé en quinze ans et pénalise durement les ménages les plus fragiles. Tout cela nous semble assez incohérent", a réagi le délégué général de la fondation.

Une aide pour "ceux qui ont le plus de mal à joindre les deux bouts"

"Cette baisse intervient après d'autres baisses qui ont conduit depuis quinze ans les aides à décrocher par rapport au coût du logement", fait encore remarquer le responsable, précisant que ces dernières ont évolué sur cette période "deux fois moins vite que les loyers et trois fois moins vite que les charges". "Pourtant, dit-il, avec les minima sociaux, l'aide au logement est celle qui lutte le plus contre l'exclusion et la pauvreté dans notre pays".

"Il faut savoir qu'un ménage qui a plus d'un Smic net ne touche plus les APL et qu'un couple avec deux enfants qui a plus de deux Smics net non plus. Donc, il s'agit déjà d'une aide ciblée vers les plus fragiles, ceux qui ont le plus de mal à joindre les deux bouts", souligne encore Christophe Robert.



"On a conscience des enjeux budgétaire mais faire des économies, c'est aussi faire des choix : quand on va exonérer 80% de la population de la taxe d'habitation, on va toucher les classes moyennes et les classes moyennes supérieures et cela va se traduire par 8,5 milliards de moins de rentrées dans le budget de l'État", estime Christophe Robert. "De l'autre côté, baisser, même un petit peu, les ressources de la protection sociale pour le logement (l'économie attendue est de 400 millions d'euros par an, ndlr), c'est porter atteinte aux plus fragiles", insiste le délégué général de la Fondation Abbé Pierre.