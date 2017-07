publié le 23/07/2017 à 07:47

Elles touchent 6,5 millions de foyers et représentaient l’an dernier 20 milliards d’euros de dépenses. Les aides au logement vont diminuer de 5 euros par mois et par ménage. Ce sera à partir du mois d’octobre. Une mesure actée lorsque François Hollande était à l’Élysée, a justifié le gouvernement actuel.



Ce coup de rabot touche les aides personnalisées au logement (APL) mais aussi les allocations de logement familiales (ALF) et les allocations de logement sociales (ALS). Environ 800.000 étudiants perçoivent ce type d’indemnités. Pour beaucoup d’entre eux, cette diminution n’est pas anodine.

Une chaise, un lit, un frigo, c’est tout ce que retrouve Marie en rentrant chez elle, une chambre de 12 mètres carrés, payée de moitié par les APL. Et 5 euros en moins, ce n’est pas rien. "Aller chercher de l’argent ? Nous on fait ce qu’on peut, on ne va pas aller chercher de l’argent là où il n'y en a pas. Un restaurant étudiant, c’est 3,25 euros le repas. Voilà, vous avez fait le calcul, vous vous dites, il y a une fois où on ne va pas manger", explique l’étudiante.



- Les ex-salariés d’Ardennes Forge, qui doivent rembourser le trop-perçu de leur indemnité de licenciement, ont été entendu. Ils seront reçus mardi 25 juillet à 8h45 au ministère du Travail. Un de leur ex-représentant se montre assez satisfait.



- La tombe du maréchal Pétain a été vandalisée dans la nuit du vendredi au samedi 22 juillet. Les forces de l'ordre ont découvert un container incendié sur la tombe. Ils ont également constaté que la croix a été brisée.



- Le conseil de sécurité de l’ONU se réunira en urgence lundi 24 juillet à propos de la situation très inquiétante en Israël et dans les territoires palestiniens. Deux Palestiniens ont été tués lors d’affrontement avec les forces de l’ordre israéliennes.



- Les juillettistes qui ont pris la route le 22 juillet, ont dû affronter 556 km de bouchons. Ce 23 juillet, la journée a été classée verte sur tout le territoire. Premier conseil sur les routes : se méfier des doses d’alcool.



- La Grande Boucle connaîtra son épilogue sur les Champs-Élysées avec Chris Froome en maillot jaune. Et c’est une contre-performance de Romain Bardet, qui perd une place sur le podium.