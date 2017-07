publié le 24/07/2017 à 07:59

Cinq euros en moins par mois pour l'allocation logement. La mesure annoncée en fin de semaine dernière provoque le mécontentement des allocataires. Le gouvernement d'Edouard Philippe et celui du quinquennat précédent se renvoient mutuellement la responsabilité : "Cette baisse des aides au logement, c'est un héritage de l'ère Hollande", a déclaré le ministre de la Cohésion des territoires, Jacques Mézard, qui accuse le gouvernement précédent d'avoir sous-doté le budget.



Information démentie par les anciens responsables du dossier, Emmanuelle Cosse et Christian Eckert : "Cette mesure nous ne l'avons jamais envisagée". Ils reprochent au gouvernement de ne pas assumer cette mesure de rigueur, qu'ils jugent "injuste" et qui "pénalisera les plus défavorisés".

Les anciens ministres du quinquennat Hollande ont ciblé "d'autres choix" qui auraient pu être faits pour faire des économies, avec en ligne de mire la réforme de l'impôt sur la fortune promise par Emmanuel Macron.