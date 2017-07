publié le 24/07/2017 à 08:06

Les aides personnalisées au logement (APL) vont baisser uniformément de 5 euros par mois et par foyer à partir d'octobre, a-t-on appris auprès du ministère de la Cohésion des territoires, chargé notamment du logement. Fallait-il vraiment en passer par là pour faire des économies ? En tout cas, un gouvernement qui veut réduire la dépense publique ne peut pas se permettre d'ignorer le coût de ce dispositif qui représente 18 milliards par an, c'est-à-dire plus que le budget du ministère du Travail et un peu moins que le ministère de l'Intérieur. Forcément, cela ne peut qu'attirer les regards de Bercy.



Cinq euros en moins versés aux allocataires, c'est loin d'être négligeable pour l'État. Surtout pour un gouvernement qui fait les fonds de tiroir pour essayer de boucler le budget 2017 et construire la loi de finances 2018 en respectant l'objectif de ramener le déficit sous la barre de 3%. Cinq euros de moins dans la poche des 6,5 millions de bénéficiaires de l'aide au logement, c'est chaque mois une économie de 32,5 millions pour Bercy. Sur une année, cela fait près de 400 millions en moins à débourser.

Mais le gouvernement prend un risque en touchant à cette aide. Et cela d'autant plus qu'il donne l'impression de n'avoir qu'une approche comptable du sujet : "Je déduis 5 euros par allocataire et cela me fait tant d'économisé". Il oublie que les APL, c'est une prestation très sensible socialement. Elle est hautement symbolique, presque autant que les allocations familiales. On peut y toucher, mais pas comme cela de façon mathématique.



Il y a un problème de forme. On apprend cela un week-end au cœur de l'été, sans qu'il n'y ait eu la moindre concertation. Ensuite la réforme des aides au logement ne peut pas se limiter à une soustraction qui va toucher les plus fragiles. Pour être accepté, il faut que cela passe par une réforme globale du système pour en corriger les défauts, avec des gagnants et des perdants, mais au final une justice sociale. C'est comme cela que le précédent gouvernement a réussi à réformer les allocations familiales, en redistribuant les cartes mais dans le sens d'une meilleure équité sociale. Là avec l'annonce sur les aides au logement, il n'y a que des perdants.