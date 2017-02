REPLAY - Après l'arrestation de quatre individus soupçonnés de vouloir passer à l'acte, vendredi 10 février dans l'Hérault, la mère de l'adolescente de 16 ans s'est confiée à RTL.

Vendredi 10 février, dans le cadre d'une enquête de la Sous-direction antiterroriste (Sdat) ont déjoué un attentat en préparation à Montpellier, dans l'Hérault. Pour ce faire, ils ont notamment repéré sur les réseaux une jeune fille de 16 ans, Sarah, qui clamait son envie de rejoindre la Syrie et envisageait un passage à l'acte sur le sol français.



Arrêtée vendredi, donc, en même temps que trois hommes de 20, 26 et 33 ans, l'adolescente avait même prêté allégeance au groupe État islamique dans une vidéo. Elle était en lien avec l'homme de 20 ans interpellé et tous deux prévoyaient de se marier. Jeudi 9 février, ils s'étaient procurés dans une grande surface un litre d'acétone, un produit pouvant être utilisé pour la fabrication de poudre explosive.



Sur RTL, la mère de Sarah a affirmé sa surprise et sa douleur : "Je n'ai absolument pas pu imaginer ce genre de choses, qu'un jeune homme quand même très jeune puisse entraîner ma fille. Ma jeune fille se cherche, ils prennent des personnes qui sont un peu fragilisées. Elle a été manipulée par Internet et ce jeune homme. C'est un drame familial, comme jamais"

