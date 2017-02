REPLAY - Une opération antiterroriste a été menée à Montpellier, ce vendredi matin, aboutissant à l'interpellation de quatre personnes.

Ce vendredi à l'aube, les forces de l'ordre ont procédé à l'interpellation, à Montpellier et dans ses alentours, de quatre personnes qui préparaient visiblement un attentat. Les enquêteurs pensent qu'un passage à l'acte était prévu. Une adolescente de 16 ans a notamment été arrêtée, repérée sur internet par la sous-direction antiterroriste. Sur les réseaux sociaux, elle clamait son envie de rejoindre la Syrie, envisageant également de mener une action terroriste sur le sol français en cas d'échec.



L'adolescente est en lien avec un homme de 20 ans, suivi par la DGSI. Le couple s'est rendu hier dans une grande surface pour acheter un litre d'acétone, un produit qui, détourné de son usage, peut servir de base à la fabrication de poudres explosives. C'est cet achat qui a poussé les enquêteurs à passer à l'acte et à interpeller le couple très tôt ce matin.



Deux hommes de 26 et 33 ans ont aussi été arrêtés en région montpelliéraine, à Clapierds, même si leur rôle n'a pas encore été clairement établi. Chez le jeune homme de 20 ans, les forces de l'ordre ont aussi retrouvé un litre d'eau oxygénée ainsi qu'un litre d'acide sulfurique. Avec l'acétone, ces produits permettent de fabriquer du TATP, la poudre explosive prisée par les terroristes. 70 grammes de TATP déjà transformés ont d'ailleurs été retrouvés ce matin, de quoi fabriquer un gilet explosif, mais pas encore suffisants pour mener une opération terroriste de grande ampleur.

