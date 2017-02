DOCUMENT RTL - La jeune fille de 16 ans, interpellée le 10 février à Montpellier dans le cadre d'une opération antiterroriste, avait exprimé sa volonté de partir en zone irako-syrienne ou de frapper la France.

> Attentat déjoué à Montpellier Ma fille a été manipulée, dit la mère de l'adolescente Crédit Image : SYLVAIN THOMAS / AFP Crédit Média : Aline Thibal

par Aline Thibal , Ludovic Galtier publié le 11/02/2017 à 07:19

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

La menace terroriste plane sur la France. Une semaine après l'attaque de militaires devant le Carrousel du Louvre, le 3 février dernier, les enquêteurs de la Sous-direction antiterroriste (Sdat) ont déjoué un attentat imminent à Montpellier vendredi 10 février. Au total, quatre individus ont été interpellés à Montpellier, Marseillan et Clapiers (Hérault). Parmi eux, une adolescente de 16 ans, qui avait exprimé sa volonté de partir en zone irako-syrienne ou de frapper la France dans une vidéo, où elle prêtait allégeance à l'État islamique.



Un basculement express que ne s'explique pas sa mère, sous le choc d'avoir vu Sarah, sa fille, embarquée à 6h du matin et soupçonnée de terrorisme. Pour cette mère de famille de trois enfants, c'est une surprise totale et une vraie douleur. "Imaginez dans quel état j'étais. (Je suis) très choquée puisque je n'ai absolument pas pu imaginer ce genre de choses, qu'un jeune homme quand même très jeune puisse entraîner ma fille. Ma jeune fille se cherche, ils prennent des personnes qui sont un peu fragilisées. Elle a été manipulée par Internet et ce jeune homme. C'est un drame familial, comme jamais", finit-elle par lâcher.