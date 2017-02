ÉDITO - Pour renforcer la sécurité de la tour Eiffel, un mur de verre pare-balles de 2,50 mètres de haut s'élèvera bientôt autour du monument emblème de Paris.

par Pascal Praud , Loïc Farge publié le 10/02/2017 à 11:10

Un mur de verre de 2,50 mètres de haut pourrait être élevé à l'automne autour de la tour Eiffel pour renforcer la sécurité du monument, a indiqué jeudi 9 février la mairie de la capitale. "Chaque matin, Anne Hidalgo imagine une surprise pour les Parisiens. La voiture, c'est fait. Les voies sur berge, c'est fermé. Les Jeux olympiques, c'est en bonne voie. Et voilà qu'elle attaque la tour Eiffel par la face nord", raille Pascal Praud. "Une clôture anti-balles érigée, une circulation modifiée : c'est flippant", poursuit-il.



"Je pense aussi que c'est parfaitement inutile. Pourquoi la tour Eiffel et pas le Louvre, Versailles ou le Châtelet ?", interroge le journaliste. "Mais surtout, cela présage de l'avenir de nos villes. Paris bunkerisé : vous serez filmé, vous serez contrôlé, vous serez prisonnier", prédit-il.



"Le prix de la sécurité : le monde de demain sera horrible, cuirassé, robotisé, big-brotherisé, mais sûr", avertit Pascal Praud. "Il n'y aura plus personne, on ne visitera plus rien, les villes seront vides, mais nous serons en sécurité, enfin !", conclut-il, un brin narquois.



La tour Eiffel, inaugurée et mise en service à l'occasion de l'Exposition universelle de 1889, est l'emblème de Paris et le monument payant le plus visité au monde. Quelque six millions de personnes viennent la voir chaque année.