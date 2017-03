publié le 20/03/2017 à 08:24

Lundi 20 mars, la campagne présidentielle nous fait une fleur, avec un débat télévisé sur TF1. Cinq des onze candidats en lice pour cette présidentielle se retrouvent pour une joute inédite avant un premier tour. D’habitude il n’y a de débat qu’entre les deux tours. Et depuis 43 ans, ce sont des moments qui sont restés cultes. Pendant 2h30, les cinq candidats vont débattre autour de trois thématiques : quel modèle de société, quel modèle économique et quelle place pour la France dans le monde. Un débat qui sera retransmis en direct et en intégralité sur RTL ; rendez-vous dès 20h50.



Ce débat en amène par ailleurs un autre : les six candidats à l'élection présidentielle qui n’y sont pas invités contestent leur exclusion mais le Conseil d’État avait estimé jeudi 16 mars qu’il n’y avait pas d’atteinte au pluralisme. Cette soirée-événement interviendra au lendemain d’un week-end ou Jean-Luc Mélenchon et Benoît Hamon ont chacun réussi leur pari : le premier samedi 18 mars place de la République à Paris devant 130.000 personnes, et le second à Bercy devant 20 000 personnes. Le candidat socialiste a notamment fustigé une campagne polluée par l’argent.

À écouter également dans ce journal

- François Fillon a présenté le nouveau slogan de sa campagne. Après "Le courage de la vérité", slogan moqué depuis le début de l’affaire Penelope, place à "Une volonté pour la France".

- Nouveaux éléments de l'enquête sur l'attaque d’Orly : l' assaillant était ivre et drogué. C’est ce qu’a révélé l’autopsie pratiquée le 19 mars sur le corps de Ziyed Ben Belgacem : 0,93 grammes d’alcool dans le sang, ainsi qu'une présence de cocaïne et de cannabis révélée par les analyses toxicologiques. Aucune complicité éventuelle n’a été établie à ce stade : les gardes à vue de son frère et de son cousin ont été levées.



- Les cours reprennent ce lundi 20 mars au lycée Tocqueville de Grasse, après la fusillade du jeudi 16 mars qui a fait 14 blessés. Le tireur et un de ses amis ont été écroués ce week-end. Une cellule d'aide psychologique sera mise en place.



- En Corse, c'est un curieux questionnaire qui aurait dû être distribué aux élèves de l’île à partir de ce lundi 20 mars. Un formulaire d’enquête sur les croyances des enfants et de leur famille. Il a été élaboré à la demande de l’assemblée de Corse, dirigée par le nationaliste Jean-Guy Talamoni. Le recteur de l’académie de Corse a bloqué sa diffusion en raison du tollé qu’il provoque aussi bien chez les enseignants que chez les parents.



- Fraises d’Espagne : un producteur français porte plainte devant la Commission européenne. Ce maraîcher français bio installé près de Soissons (02) a décidé de poursuivre l’Espagne pour concurrence déloyale et discrimination.