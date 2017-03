publié le 18/03/2017 à 15:19

À 35 jours de l'élection présidentielle, les Insoumis tentent une démonstration de force. Jean-Luc Mélenchon et ses soutiens se réunissent ce samedi 18 mars à Paris dans le cadre d'une marche "pour une VIe République" de la place de la Bastille à la place de la République. Pendant 2 km, plusieurs milliers de personnes défilent aux cris de "fin de la monarchie présidentielle", "règle verte", "protéger les biens communs" ou encore "IVG dans la Constitution". Le candidat à la présidentielle doit prendre la parole vers 15h15, place de la République.



En tête du cortège, pas de banderole contrairement à nombre de défilés. "Notre banderole, c'est Mélenchon", s'amuse un membre du service d'ordre. Une pancarte affirme que "les sondages nous trompent. Seul vote utile : JLM". Dans ce défilé, que La France insoumise a voulu "festif et populaire" mais surtout "citoyen", "hors des partis", le secrétaire national du Parti communiste a pris position dans le carré de tête. "Aujourd'hui, on envoie un grand signal de mobilisation, on entre dans une séquence décisive de la campagne, il y a un haut niveau d'incertitude".

L'équipe de campagne attend des dizaines de milliers de participants, estimant que l'événement sera de toute façon "le plus grand rassemblement populaire de la campagne, tous candidats confondus".