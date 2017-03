publié le 20/03/2017 à 07:36

Plus que pour une simple émission politique, tout est mis en place pour que le débat de ce lundi 20 mars, organisé par TF1 (et à écouter en simultané et en intégralité sur RTL et RTL.fr) soit à la hauteur de l'événement. Cinq des onze candidats à la présidentielle - Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon, Benoît Hamon, François Fillon et Emmanuel Macron - confronteront leurs points de vue, propositions et idées dans une véritable arène : 400 spectateurs dans les gradins.



Au centre, ils se trouveront non plus côte à côte comme lors des débats des primaires, mais en arc de cercle. Ce dispositif inédit les met "dans l'obligation de se regarder, ils peuvent difficilement s'éviter du regard ou alors ça va se voir", explique Tristan Carné, le réalisateur du débat, qui a imaginé cette nouvelle disposition des adversaires sur le plateau du débat.

Trois heures de débat autour de trois thématiques

Le débat sera découpé en trois parties : société, économie et international. Ces trois thématiques s'enchaîneront durant 3 heures de discussion. Chaque candidat aura droit à 2 minutes d'intervention pour chaque question. François Fillon commencera et Emmanuel Macron conclura, comme l'a décidé un tirage au sort. Le débat propose de "tenter d'y voir plus clair" et d'"encourager le débat pour un maximum d'échange". La première chaîne espère également un maximum d'audience et aimerait franchir la barre des 10 millions de téléspectateurs.

Ce débat inédit suscite déjà les critiques des petits candidats, évincés de facto par la chaîne, à l'image de Nicolas Dupont-Aignan qui n'a pas hésité à le faire savoir en quittant le plateau de TF1 en plein JT. "Au nom des millions de Français qui ne supportent plus cette loi du plus fort, cette confiscation de la démocratie, j'ai le devoir de quitter votre plateau et je donne deux jours à la chaîne TF1 pour inviter tous les candidats", a ainsi lancé le candidat de "Debout la France", samedi 18 mars.

Merci à vous tous qui avez compris le sens de mon geste hier soir sur @TF1 ! La France n'est pas la France sans l'ÉGALITÉ. #démocratie — N. Dupont-Aignan (@dupontaignan) 19 mars 2017