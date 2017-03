publié le 16/03/2017 à 14:32

Une ou deux personnes armées ont fait irruption dans le lycée Alexis de Tocqueville à Grasse ce jeudi 16 mars 2017. On compte pour l'instant deux blessés dont les jours ne sont pas en danger. Le proviseur fait partie des personnes touchées. Un auteur a été arrêté, il pourrait s'agir d'un élève de l'établissement âgé de 17 ans, inconnu des services de police mais lourdement armé d'un fusil, d'un pistolet, d'un revolver et de deux grenades.



Axelle, une élève de 1ère était en classe lorsque la fusillade a éclaté. "On a entendu des gens courir, c'était des élèves qui sont entrés dans notre classe et qui nous ont dit qu'il fallait sortir par la fenêtre parce qu'il y avait un homme armé". La jeune fille explique : "On n'a pas réfléchi et on est sorti, puis nous sommes arrivés sur le parking des professeurs et on a du encore escalader pour sortir du lycée". Selon elle, des élèves seraient encore confinés à l'intérieur.