publié le 20/03/2017 à 07:28

Aux yeux d'une partie des militants socialistes, Jean-Christophe Cambadélis n'est pas suffisamment engagé derrière le vainqueur de la primaire. Ce qui lui a valu quelques sifflets dimanche 19 mars lors du grand meeting de Benoît Hamon à Bercy, à Paris. Il faut dire que le numéro un du PS est obligé ces jours-ci de ménager la chèvre et le chou, entre un candidat officiel, dont les sondages ne décollent pas, et un Emmanuel Macron qui fait désormais figure de favori dans la course à l'Élysée et attire au passage de plus en plus de socialistes dans ses filets. Résultat, Jean-Christophe Cambadélis le regrette lui-même en privé : "Le premier secrétaire du PS n'est plus un leader, c'est un animateur chargé de garder tout le monde dans la boutique".



Et si certains militants socialistes ont des reproches à lui faire, Jean-Christophe Cambadélis, lui, a des choses à dire aussi sur eux. Le député de Paris estime que son parti, comme les autres, est face à une "gigantesque panne militante". Pas assez de colleurs d’affiches, trop peu de distributions de tracts, pas assez de monde sur les marchés, à son goût. "Là où en 2012 on avait 100 militants pour faire du porte-à-porte, aujourd'hui on en a 20", assure-t-il. "Et ils sont scotchés sur BFM TV, ils commentent la campagne devant leurs télés". Bref une "campagne 100% cathodique", selon Jean-Christophe Cambadélis. Une situation qu'il regrette naturellement.

Le débat télévisé de ce lundi 20 mars sur TF1 sera "déterminant" à ses yeux - "parce que la France politique regarde la télé" - mais 'pas prescripteur' de votes. Les Français sont pour l'heure dans le commentaire et dans le pronostic, pense le patron du PS. Il a presque du mal à comprendre d'ailleurs que tous les principaux candidats aient accepté d'y participer. Certains, comme Emmanuel Macron, ont beaucoup plus à perdre qu'à gagner, à l’entendre. "La télé a pris le pouvoir", déplore-t-il.



Un point positif tout de même : Benoît Hamon a une carte à jouer, de son point de vue. "Il ne parle pas le même langage que les autres. Lui il est dans le quotidien. Il ne faut pas qu’il bouge". Voilà le conseil de Jean-Christophe Cambadélis au candidat du PS, qui aura l'occasion, selon ses propos, de monter en "Champion's League".