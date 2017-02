REPLAY - Le jeune homme affirme avoir été passé à tabac par le policier soupçonné de viol sur Théo, à Aulnay-sous-Bois, une semaine avant.

par Adeline François publié le 15/02/2017 à 08:19

Un ami de Théo, Mohamed, affirme avoir été passé à tabac par le même policier soupçonné de viol sur le jeune Théo, le 2 février. Mohamed avait été arrêté le 26 janvier, une semaine avant l'interpellation de Théo, pour un contrôle d'identité qui a très mal tourné. Selon son témoignage, le jeune homme est emmené dans un hall d'immeuble. Croche-patte, violence... Mohamed K. reçoit plusieurs coups "au visage", "dans le ventre", "dans le dos". "Je saigne parce qu'il m'ouvre le crâne, je leur dis que je suis essoufflé, ils me traitent de "sale noir", de 'salope', ils me crachent dessus", raconte-t-il expliquant que deux policiers sont présents dans le hall.



"À ce moment-là, oui j'ai peur", dit-il au micro de RTL. L'interpellé poursuit son récit de cette scène qui aurait duré 30 à 40 minutes : "Les agents me menottent, me balayent au sol, m’écrasent la tête, me donnent des coups de genou dans les yeux, je voyais mon sang au sol, j’essayais de ramper."



Lorsque Mohamed rend visite à Théo à l'hôpital, il lui demande directement si c'est "Barbe rousse" qui lui a fait ça. Théo confirme. Une réponse qui fait culpabiliser Mohamed. "À ce moment-là, je ne suis pas bien. Je me dis que si j'avais porté plainte avant, ils auraient été mis en examen. Donc je me sens coupable", explique-t-il au micro RTL.

