publié le 14/02/2017 à 16:00

La fronde contre François Fillon ne ne s'apaise pas. C'est dans ce contexte que le candidat à l'élection présidentielle va rencontrer son ancien rival, Nicolas Sarkozy. Les deux hommes déjeuneront ensemble mercredi 15 février à Miromesnil, selon les informations de LCI. La nouvelle a été confirmée par l'ancien premier ministre qui a annoncé devant les députés Les Républicains : "Je vais déjeuner demain avec Nicolas Sarkozy avec qui je me suis entretenu ce matin".



L'entourage de Nicolas Sarkozy a confirmé la nouvelle, en précisant que François Fillon avait contacté l'ancien président de la République. L'ancien président et son ex-premier ministre s'étaient déjà revus depuis les résultats de la primaire de la droite et du centre.

Cette fois-ci, le contexte sera différent. François Fillon s'est réuni avec les parlementaires et a réaffirmé sa candidature. "Honnêtement, ça serait peut-être plus facile pour moi personnellement et ma famille de ne pas être dans cette compétitions aujourd'hui. Cette décision, je l'ai prise, je ne reviendrai pas dessus", a-t-il déclaré ce mardi 14 février.