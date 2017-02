Le demi-frère du dirigeant nord-coréen Kim Jong-Un assassiné en Malaisie

Le gouvernement sud-coréen a confirmé que l'homme assassiné en Malaisie le 14 janvier était bien un demi-frère du leader nord-coréen Kim Jong-Un.

Crédit : JUNG Yeon-Je / AFP Des images de Kim Jong-Nam à la télévision sud-coréenne le 14 janvier 2016.

par Geoffroy Lang , Avec AFP-Relaxnews publié le 15/02/2017 à 05:00

Un demi-frère du dirigeant nord-coréen Kim Jong-Un a été assassiné en Malaisie, comme l'ont confirmé les autorités sud-coréennes mercredi 15 janvier. "Notre gouvernement est certain que l'homme assassiné est Kim Jong-Nam [demi frère du dictateur Kim Jung-Un]", a déclaré le porte-parole du ministère sud-coréen de l'Unification, Chung Joon-Hee, qui gère les affaires intercoréennes.



Plusieurs médias sud-coréens avaient rapidement relayé cette information dans la journée du 14 janvier. Certains affirmaient même qu'il a été attaqué avec des aiguilles empoisonnées. Kim Jong-Nam, 45 ans, était le fils aîné du dirigeant défunt Kim Jong-Il. Cet assassinat est le plus spectaculaire sous le régime de Kim Jong-Un depuis l'exécution de l'oncle du dirigeant nord-coréen Jang Song-Thaek en décembre 2013.

Un exemple qui démontrerait la brutalité et la nature inhumaine du régime nord-coréen Le président sud-coréen par intérim Hwang Kyo-Ahn Facebook Twitter Linkedin

Soumis à une pression internationale croissante à propos des programmes nucléaire et balistique nord-coréen, Kim Jong-Un cherche à renforcer son emprise sur le pouvoir. Le 13 janvier, le Conseil de sécurité de l'ONU a condamné à l'unanimité --y compris la Chine, principale alliée de Pyongyang-- le tir de missile effectué dimanche par la Corée du Nord.



"S'il est confirmé, le meurtre de Kim Jong-Nam serait un exemple qui démontrerait la brutalité et la nature inhumaine du régime nord-coréen", avait déclaré le président sud-coréen par intérim, Hwang Kyo-Ahn, lors d'une réunion avec ses principaux conseillers à la sécurité plus tôt dans la journée du 14 janvier, au sujet de ce mystérieux assassinat rapporté par les médias sud-coréens.