PORTRAIT - La jeune fille de 16 ans devait participer à une attaque terroriste imminente sur le territoire français.

> Attentat déjoué à Montpellier qui est Sarah, l'adolescente interpellée Crédit Image : SYLVAIN THOMAS / AFP Crédit Média : Aline Thibal

par Aline Thibal , Ludovic Galtier publié le 11/02/2017 à 09:34

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

C'est un passage à l'acte imminent, selon les policiers spécialisés, qui a incité l'élite antiterroriste à intervenir vendredi 10 février près de Montpellier. Quatre personnes ont été interpellées au lever du jour. L'enquête s'est accélérée la veille lorsqu'un jeune couple de suspects a acheté de l’acétone et de l'eau oxygénée, deux substances utilisables pour la confection d'un explosif artisanal. Dans l'appartement où a été arrêté le jeune homme de 20 ans, les forces de l'ordre ont retrouvé 71 grammes de TATP, une dose suffisante pour remplir une ceinture explosive.



Une hypothèse, que sa compagne, Sarah, avait évoqué sur les réseaux sociaux. Âgée de 16 ans, elle avait prêté allégeance à l'organisation État islamique il y a quelques jours. Une dérive au scénario déjà connu. Il y a un an et demi, Sarah, collégienne jusque-là sans histoire, discrète et un peu introvertie, commence à s'intéresser à l'islam et à surfer sur le net. Ses parents sont divorcés, sa mère, d'origine grecque, qui a deux autres petites filles, et son père, qui vit à Paris, ne pratiquent pas.



La jeune fille plonge dans les réseaux à travers le net, où elle fait la rencontre de Thomas. Jeune converti lui aussi, ce fiché S vit à Charleville-Mézières. Tous les deux décident de se marier, le jeune homme l'a rejoint à Montpellier. Sarah est déscolarisée, ses parents s'opposent à cette union. Thomas vivra donc pendant plus d'un mois dans la cave de l'immeuble où habite la jeune fille. C'est là que les deux jeunes gens décident de passer à l'action. Une spirale infernale, confiait un proche de la famille bouleversé, heureusement stoppée avant qu'avec son compagnon, elle ne commette l'irréparable.