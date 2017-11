Le journal de 7h30 : Macron au 5e sommet Europe-Afrique à Abidjan

publié le 29/11/2017 à 09:08

La Côte d'Ivoire accueille mercredi et jeudi le cinquième sommet Union européenne (UE) - Union africaine (UA), qui se penchera principalement sur les questions d'immigration et de sécurité, avec l'ambition de donner un meilleur avenir à la jeunesse africaine.



Quelque 83 chefs d'Etat et de gouvernement et 5.000 participants des 55 pays d'Afrique et de 28 pays d'Europe, ainsi que de l'ONU et des organisations internationales, sont attendus dans la capitale économique ivoirienne Abidjan, où des travaux de rénovation ont été lancés à peine une semaine avant l'événement, provoquant des embouteillages monstres, aggravés par les mesures de sécurité.

Emmanuel Macron assiste à ce sommet. Le président français devrait annoncer des mesures contre les passeurs qui exploitent les migrants, en Libye.

À écouter également dans ce journal :

- La Corée du Nord affirme avoir atteint ses objectifs historiques : celui d'être un État nucléaire capable de frapper "la totalité" du continent américain. "On va s'en occuper", a répondu le président américain Donald Trump.



- Un professeur de mathématiques a été condamné à 18 mois de prison avec sursis, pour avoir eu une relation avec une adolescente âgée de 14 ans. "Je me sens encore plus salie que je l'étais déjà, du fait qu'il a été relaxé", a réagi la jeune Emilie, qui affirme avoir été "manipulée".



- Redoublement : le ministère de l'Éducation nationale souhaite mettre en place un nouveau décret, pour laisser plus de liberté au directeur d'un établissement sur la question du redoublement. Aujourd'hui, la décision revient uniquement aux parents.



- Les femmes représentent 22% des SDF isolés. Le SAMU social a lancé un appel aux pouvoirs publics pour mettre en place davantage d'hébergements réservés aux femmes. Une campagne de dons a été lancée sur Internet avec le mot clé "la rue avec elles".



- Jacques Chirac célèbre ses 85 ans ce mercredi 29 novembre. Atteint par la maladie, il continue toutefois de recevoir ses proches.



- François Hollande a remporté le prix de l'humour politique, mardi 28 novembre pour l'ensemble de sa carrière.