Revenir au Bataclan... Si les spectateurs se posent parfois la question, les artistes aussi. Et, à en croire Thierry Suc, l'un des principaux producteurs français, il faut encore avoir une histoire avec le Bataclan pour y refouler ses planches. "J'ai des artistes qui veulent jouer au Bataclan. Ils le font comme un acte militant, mais on sent bien que ce n'est pas évident. Ce n'est pas anodin."



Le Bataclan, c'est cette salle de concert, où, le 13 novembre 2015, se produisaient les Eagles of Death Metal. Entrés en plein concert, trois terroristes armés de fusils d'assaut avaient ouvert le feu. Une attaque qui avaient fait 90 personnes et plusieurs centaines de blessés.

Ce lien avec cette salle si particulière, Michaël Gregorio l'a cultivé : "J'ai eu l'impression de revenir à la maison, j'étais très ému". Et l'émotion est pleinement au rendez-vous quand l'imitateur aux centaines de voix évoque cette mythique salle de spectacles.



Le Bataclan, là où il s'est si souvent produit. Là où il a perdu une amie le 13 novembre 2015. Là où il est revenu après les attentats, au mois d'octobre. "Je me suis dit que cette salle ne devait pas devenir un mausolée. J'appréhendais beaucoup, mais je n'ai jamais entendu d'aussi beaux rires que ce soir-là", lance-t-il.