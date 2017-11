Jacques Chirac fête ses 85 ans, malade mais entouré par ses proches

et Ludovic Galtier

publié le 29/11/2017 à 08:09

Jacques Chirac fête ses 85 ans, mercredi 29 novembre. L'ancien Président, qui a quitté l'Élysée en 2007, vit près du Sénat, dans un appartement prêté par son ami milliardaire François Pinault. Une vie de quasi-reclus.



Autour de Jacques Chirac, les auxiliaires de vie se relaient. Bernadette Chirac, son épouse, est là de temps en temps. Il y a surtout sa fille, Claude Chirac. Les visites d'amis sont beaucoup plus rares, raconte le journaliste Antoine Ardoin, auteur du livre Président, la nuit vient de tomber. "C'est un homme qui s'est isolé peu à peu pour des raisons médicales probablement, mais aussi parce qu'autour du Président, on fait en sorte doucement de l'éloigner de ses proches, de ceux qui aimeraient encore le voir pas forcément pour échanger d'ailleurs. Mais pour trouver la lumière dans ses yeux. Ils aimaient cette espèce d'énergie chez lui et certains sont un peu orphelins."

Parmi ces rares visiteurs autorisés, il y a Hugues Renson, ancien conseiller de Jacques Chirac et aujourd'hui député La République En Marche. "J'ai encore le grand privilège de voir régulièrement Jacques Chirac. Je l'ai vu cette semaine. Jacques Chirac est un homme fatigué, il est atteint par la maladie (l'ancien chef de l'Etat avait été hospitalisé pendant un mois à l'automne 2016 pour une infection pulmonaire, ndlr) mais Jacques Chirac est résistant. Il est en bonne forme, il est toujours agréable de venir le voir pour prendre de ses nouvelles."



Quelques nouvelles, beaucoup de pudeur et de discrétion surtout. C'est tout ce que demandent les derniers proches de Jacques Chirac quand ils évoquent l'ancien Président.