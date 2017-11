publié le 23/11/2017 à 04:46

C'est une mort bien mystérieuse. Un homme de 38 ans, qui avait été libéré de Corée du Nord grâce à l'intervention de l'ex-président américain Jimmy Carter en 2010, a été retrouvé mort, le corps en flammes, près de San Diego, au sud-ouest des États-Unis.



La mort d'Aijalon Gomes semble résulter d'un suicide ou d'un accident. Un rapport final doit encore préciser les causes du décès après la conclusion des examens par les médecins légistes. L'homme en feu a été repéré dans la nuit de vendredi à samedi par un agent de police qui n'était pas en service. Ce sont les informations données mardi 21 novembre par les autorités.



Aijalon Gomes, qui venait de déménager à San Diego en Californie depuis sa ville natale de Boston, a été déclaré mort sur le lieu de l'incident. En 2010, Jimmy Carter avait négocié la libération de ce professeur d'anglais. Il avait pu regagner Boston en août de cette année-là après huit mois de captivité et une condamnation à huit ans de travaux forcés pour être entré clandestinement sur le territoire depuis la Chine.

Un livre pour raconter son calvaire en 2015

En juillet 2010, le professeur avait tenté de se suicider d'après des médias nord-coréens. L'ancien président démocrate s'était alors rendu en Corée du Nord en août pour plaider sa cause auprès du régime autoritaire. Aijalon Gomes avait été remis en liberté peu après et était retourné à Boston accompagné par Jimmy Carter.



L'homme avait décrit son calvaire dans les geôles du régime de Pyongyang dans une autobiographie parue en 2015, Violence and Humanity. Dans une interview en 2015 à un blog britannique, il expliquait souffrir encore d'anxiété des années après sa libération et vivre "essentiellement en reclus".