Le journal de 7h30 : les viticulteurs frissonnent pour leur récolte

publié le 20/04/2017 à 08:42

La France grelotte ce jeudi 20 avril. Les gelées sont monnaie courante dans l’intérieur des terres. Il fait même jusqu'à -4 ou -5 degrés vers les Ardennes, sur le nord-est et aux abords des massifs, notamment sur l'est du Limousin. Et ces températures exceptionnellement basses inquiètent particulièrement les viticulteurs, qui craignent une catastrophe pour la récolte à venir.



À Beaune, certains d’entre eux ont installé des braseros pour réchauffer les ceps. À Bourgueil, dans la Loire, un vigneron a recours à une parade encore plus impressionnante. Il a ainsi installé deux éoliennes mobiles pour brasser l’air plus chaud en hauteur et le rabattre vers les pieds de vigne. Ainsi lorsque la température approche de 1,8 degré, l’éolienne se déclenche automatiquement.

À écouter également dans ce journal

- Les 11 candidats lancent leurs dernières forces dans la bataille à 3 jours du premier tour de l’élection présidentielle. En meeting à Aubervilliers (Seine-Saint-Denis), Philippe Poutou n’a pas hésité à renouveler ses attaques contre le candidat de la droite : "Ce soir je le dis et je le redis, Fillon a volé dans les caisses de l'État, Fillon est un menteur".

- Le parquet a requis un an de prison avec sursis contre l'éphémère secrétaire d'État Thomas Thévenoud, poursuivi avec son épouse pour fraude fiscale.



- Le prix du gaz devrait baisser du 3,3% au mois de mai prochain selon Le Figaro. Cette baisse devrait concerner près de 6 millions de foyers.



- 618 postes vont être supprimés chez Engie, en France, Belgique et Royaume-Uni au travers d’un plan de départs volontaires et de retraites anticipées.



- Le parlement britannique a donné son accord à la tenue d’élections législatives anticipées le 8 juin prochain souhaitées par la première ministre britannique



- Au Venezuela, deux manifestants et un soldat sont morts au cours des manifestations de l'opposition contre la dérive autocratique du régime de Nicolas Maduro.



- L’AS Monaco a rejoint le dernier carré de la Ligue des champions en s’imposant face à Dortmund hier (3-1). Le tirage au sort des demies-finales, qui réunissent le Real Madrid, l’Atlético Madrid et la Juventus Turin, aura lieu demain midi.