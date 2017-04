publié le 20/04/2017 à 08:17

La campagne présidentielle est sous haute protection après l'arrestation de deux terroristes présumés à Marseille qui s'apprêtaient à passer à l'acte. Cette menace a un impact sur la sécurité des candidats, mais pas tellement sur leur comportement. Chacun l'a évoqué bien sûr, mais il n'y a pas vraiment eu de polémique. Il y a même eu assez peu (honnêtement) de récupération. Et même Marine Le Pen, qui disait "avec moi il n'y aurait pas eu Merah, ni le Bataclan", a fini par mettre un peu d'eau dans son vin en disant qu'en "matière de terrorisme, le risque zéro n'existe pas".



Il faut se méfier de ce que l'on peut dire tant qu'on n'a pas exercé le pouvoir. Parce que tous ceux qui l'ont exercé, partout dans le monde, le savent : en matière de terrorisme, il y a cette citation classique : "Vous avez beau faire 100% d'effort, il n'y a jamais 100% de réussite".

Pour revenir au comportement des candidats, s'il n'y a pas a eu une forme d'union nationale, il y a eu un comportement assez digne finalement. Cela s'explique parce qu'il n'y a pas eu d'attentat perpétré en réalité (il a été déjoué). Et parce que c'est avant tout un succès des services de renseignements et de sécurité qui ont empêché un attentat. Et aussi un succès de l'état d'urgence, qui a été tant critiqué par Benoît Hamon, Jean-Luc Mélenchon, Philippe Poutou ou Nathalie Arthaud. Si on a évité cet attentat, c'est quand même grâce à une perquisition administrative autorisée par l'état d'urgence.