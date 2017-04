publié le 20/04/2017 à 05:55

Tôt jeudi 20 avril, quelques ondées finiront d'évacuer la Côte d'Azur et la basse vallée du Rhône et quelques grisailles traîneront ici et là près des massifs de l'est et dans les vallées d'Auvergne, selon Météo France. En journée, quelques cumulus bourgeonneront sur le relief de l'est. Ces nuages seront plus développés en Corse et conduiront à des averses localement orageuses dans l'intérieur de l'île. Ces ondées seront neigeuses à partir de 1000 m d'altitude environ.



Sur tout le reste du pays, le ciel sera très ensoleillé ou passagèrement voilé du nord-est au centre-est. En fin de journée seulement, des nuages plus épais viendront recouvrir le Nord-Pas de Calais. Le vent de nord en Val-de-Saône et le Mistral dans le couloir rhodanien souffleront autour de 60 ou 70 km/h. Le vent de secteur est soufflera également sur les côtes atlantiques.

Les températures

Le matin, les gelées seront de nouveau fréquentes dans les terres, comprises entre 0 et localement -3 degrés. Il fera parfois jusqu'à -4 ou -5 vers les Ardennes, sur le nord-est et aux abords des massifs, notamment sur l'est du Limousin.

L'après-midi, les températures maximales afficheront 10 à 14 degrés près de la Manche, sur un grand quart nord-est jusqu'au Limousin, l'Auvergne et Rhône-Alpes. Il fera 14 à 17 du sud de la Bretagne au Poitou-Charentes, 16 à 19 sur les plaines du sud-ouest et le pourtour méditerranéen.