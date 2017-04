Les intentions d'embauche au plus haut depuis quinze ans

publié le 20/04/2017 à 08:20

Selon l'enquête "BMO" (besoin de main d'oeuvre), réalisée par Pole emploi, les intentions d'embauche sont au plus haut depuis quinze ans, avec près de 150.000 emplois nouveaux prévus en 2017. C'est une hausse de 8% par rapport à la même enquête réalisée l'année précédente. Ces projets d'embauche émanent aux trois-quarts des entreprises de moins de 50 salariés (des petites PME). 58% de ces emplois à venir seraient des CDI ou des CDD de plus de six mois, parce qu'ils sont destinés à satisfaire un surcroît d'activité, ou à développer une activité nouvelle, ou encore à remplacer quelqu'un qui a quitté l'entreprise. Des emplois durables donc.



Quels sont les secteurs les plus demandeurs ? De très loin, comme d'habitude, le secteur des services, tant les services à la personne que les services aux entreprises. Mais, fait notable, l'industrie relève la tête, avec une nette croissance. La construction, qui était déprimée depuis presque dix ans, affiche une progression de 22%. Côté répartition géographique, on les trouve bien sûr dans les régions les plus dynamiques : l'Île-de-France, la Nouvelle-Aquitaine, Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Côte- d'Azur. À l'inverse, les régions les plus déprimées restent la Normandie, la Bourgogne-Franche-Comté et le Centre-Val-de-Loire.