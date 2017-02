Le journal de 7h30 : les usagers de la SNCF sont toujours insatisfaits

et La rédaction numérique de RTL

publié le 21/02/2017 à 08:33

Les usagers de la SNCF sont loin d’être comblés selon une enquête publiée par l’UFC - Que Choisir. Seuls 58% des usagers, soit moins de 6 sur 10, sont satisfaits des services de la société française de transport ferroviaire. La ponctualité, la propreté des toilettes et la complexité de la gamme tarifaire sont pointées du doigt dans l’enquête de l’UFC Que Choisir. Les retards sont en partie causés par le vaste plan de rénovation que la société ferroviaire a engagé sur son réseau secondaire.



Néanmoins, pour voir les bénéfices de ces travaux, "il va falloir attendre plusieurs années, prévient Arnaud de Blauwe, pas avant 2020, 2021". "58% pour une enquête qualité c’est très mauvais, puisqu'il faut au minimum être à 75% de satisfaction globale", semonce-t-il, "on est vraiment dans les basses eaux". En 10 ans, le taux de satisfaction des usagers de la SNCF a baissé de 15%.

