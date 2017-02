publié le 20/02/2017 à 22:10

L'homme n'a pas survécu à cette attaque. Ce lundi 20 février, vers 21 heures, un homme a été abattu en plein Paris, plus précisément dans le XVIIIe arrondissement. Au croisement de la rue Myrha et de la rue Affre, la victime a été touché par au moins trois tirs et par une arme blanche, selon nos première informations.



Les deux tueurs, cagoulés, ont réussi à prendre la fuite à pieds, selon les premiers éléments. La brigade criminelle a été chargée de l'enquête.