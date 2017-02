publié le 21/02/2017 à 08:02

Le sénateur-maire de Lyon ne lâchera rien. Invité d'Élizabeth Martichoux ce mardi 21 février sur RTL, Gérard Collomb a répondu aux critiques sur le programme - ou l'absence de programme - du candidat d'"En Marche" à l'élection présidentielle. Et pour assurer sa défense, le parlementaire s'est attaqué à l'un de ses concurrents, celui de la droite et du centre, François Fillon.



"Je vois beaucoup de reproches sur la clarté" de la ligne de l'ancien ministre de l'Économie, commence Gérard Collomb, mais "je vois le programme de François Fillon sur la santé. Si Emmanuel Macron avait fait un tournant aussi important, que n'aurait-on pas dit ?" Gérard Collomb va même plus loin. Pour lui, François Fillon, qui se présentait comme le candidat qui allait réduire la dette publique de 100 milliards d'euros, notamment grâce à son programme sur la santé, se calque désormais sur Emmanuel Macron et a fortement édulcoré ses propositions. "Voilà que ce matin, il nous fait le programme de Macron sur les soins auditifs, dentaires, optiques... Il faut être juste et reconnaître que Macron, il avance continuellement et vous verrez que dans son programme il y a une grande rigueur", a-t-il tancé.

Depuis les récentes affaires dans lesquelles patauge François Fillon, le candidat de la droite à l'élection présidentielle a plongé dans les sondages. Des difficultés qui semblent profiter à l'ancien locataire de Bercy, qui selon les dernières enquêtes est donné qualifié au second tour face à Marine Le Pen, contre François Fillon, pour l'heure condamné à rester au pied du podium du scrutin présidentiel.