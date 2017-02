Présidentielle 2017 : François Fillon précise son plan Santé

publié le 21/02/2017 à 01:50

"Privatiser la sécu"... Lorsque François Fillon a dévoilé les premiers éléments de son "plan santé", ses opposants politiques y ont vu une volonté de démanteler le système de l'assurance maladie. Après avoir écouter une centaine d'acteurs du secteur, et approfondi son programme santé, le candidat LR a détaillé ses nouvelles mesures lors d'un entretien avec Le Parisien le 21 février. Programme qu'il dévoilera exactement à Paris, au Palais Brongniart, lors d'un événement organisé notamment par la Mutualité Française.



S'il a aménagé certaines de ses propositions, la feuille de route reste la même : réaffirmer le rôle central de la santé, tout en maintenant un objectif fixé à 20 milliards d'euros d'économies dans les dépenses de soins. François Fillon estime le système menacé devant le déficit de la Sécurité sociale. Il a cependant écarté de son projet les "petits risques" pris en charge par les mutuelles et les "gros risques" remboursés par l'assurance maladie. Désormais, selon son nouveau projet santé, il propose le remboursement à 100 % par la Sécurité sociale des lunettes pour les enfants. Il demande en retour que les complémentaires santé livrent un effort supplémentaire sur les prises en charge des frais optique pour les adultes ainsi que dans les dépassements d'honoraires.

La santé chez les retraités

Outre l'objectif d'un zéro reste à charge à atteindre au terme du prochain quinquennat, François Fillon souhaite également se concentrer sur les besoins de santé des retraités aux revenus modestes. La généralisation de la complémentaire santé selon la volonté du gouvernement a été prévue pour les salariés seulement. En conséquence, le candidat LR souhaite renforcer l'ACS, l'aide à la complémentaire santé pour les retraités aux revenus modestes. Parmi ses autres mesures : la généralisation d'une "consultation prévention", une fois tous les deux ans, pour tous les Français. Celle-ci correspondrait à un check-up dépassant le cadre de la simple consultation, et qui serait mieux rémunéré pour les médecins.

François Fillon entend axer une partie de son plan santé sur l'aspect préventif de la chose. Au programme : renforcement des missions de la médecine scolaire, notamment sur le volet sommeil, nutrition et addictions, et renforcement de l'action de la médecine du travail.

Lutte contre les déserts médicaux

François Fillon souhaite également s'en prendre à la désertification médicale qui touche certaines zones rurales en France. S'il maintient la liberté d'installation des médecins, le député entend revaloriser les actes dans les zones à faible densité de population ou dans les régions montagneuses. Côté transport médical et urgences, l'ancien Premier ministre prévoit la création de maisons médicales afin de limiter le transport de personnes, et le développement de la télémédecine afin de soulager les urgences en hôpital.

Public-privé

Enfin, le projet santé de François Fillon devrait décloisonner davantage les barrières entre le public et le privé. Le candidat LR souhaite donc transformer les GHT, les groupements hospitaliers de territoires créés par Marisol Touraine, en groupe de santé de territoires. Ceux-ci incluraient, au delà des simples établissements publics, les cliniques et établissements privés. Le but étant de parvenir à une meilleure coordination des acteurs à l'échelle locale, tout en laissant aux professionnels de santé leur liberté d'offre de soins.