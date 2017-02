12 métropoles concentrent plus de la moitié des emplois en France

publié le 21/02/2017 à 08:06

C'est une étude passionnante que vous a révélé RTL ce mardi 21 février concernant l'emploi dans nos territoires. Ce sont les grandes villes, encore et toujours, qui profitent de la reprise. Si l'on regarde sur les 15 dernières années, elles ont siphonné les créations d'emplois aux dépens des territoires ruraux.



En effet, une douzaine de métropoles régionales concentrent à elles seules près de la moitié de l'emploi en France, à l'exception de la mégapole parisienne. On les trouve sur le pourtour du pays, le long des côtes et des frontières terrestres et chacune tend à se spécialiser : Lille, Nantes ou Bordeaux dans l'informatique, Lyon, Grenoble ou Toulouse dans la recherche et les hautes technologies, Strasbourg dans la logistique, Paris dans l’administratif, la communication et l'art. Ces zones de plus de 500.000 habitants attirent les cadres et génèrent les emplois de service qui vont avec.

Ce phénomène ne fera sans doute que se renforcer. Il n'est pas un problème en soi, à condition que les politiques publiques rééquilibrent cette hyper-concentration au profit des villes moyennes ou plus petites. Faute de quoi la fracture territoriale ne ferait que s'amplifier.