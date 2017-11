Le journal de 6h30 : Altice poursuit sa dégringolade en bourse

publié le 15/11/2017 à 06:45

La situation financière du groupe propriétaire de SFR, BFMTV et Libération est de plus en plus inquiétante. L'action de la firme a fait un nouveau plongeon mardi 14 novembre, tandis que Patrick Drahi s'évertuait à rassurer les salariés. Le titre du groupe télécoms et médias a encore perdu 13,17% à la bourse d'Amsterdam clôturant à 8,90 euros. Au total, depuis le début du mois, l'action a dévissé de près de 45%, alors que la confiance des investisseurs a été mise à l'épreuve par des prévisions plus modestes, une succession de départs et des inquiétudes sur sa dette.



Patrick Drahi s'est adressé à la direction, puis à quelque 10.000 salariés depuis le siège français du groupe à Saint-Denis, près de Paris, au cours d'un questions-réponses d'une heure et demie. Le chef d'entreprise a confirmé la poursuite de la stratégie du groupe et demandé à ses collaborateurs de tout mettre en oeuvre pour améliorer la relation client en martelant le besoin de "simplification", selon une source interne.

À écouter également dans ce journal :

- Violences sexuelles : le Parti socialiste a réclamé mardi 14 novembre dans la soirée des "suites judiciaires" après des accusations de harcèlement et d'agressions sexuelles visant un ancien président du Mouvement des Jeunes socialistes, Thierry Marchal-Beck.



- Politique de la ville : Emmanuel Macron a dévoilé mardi 14 novembre ses mesures en faveur de la politique de la ville. Le chef de l'État a notamment présenté un plan pour lutter contre les discriminations à l'embauche qui prévoit de généraliser les testings, une pratique qui consiste à envoyer deux CV accompagnés qui ne diffèrent que par une caractéristique : la variable à tester.



- Climat : De nombreux responsables politiques, dont Angela Merkel et Emmanuel Macron, seront mercredi 15 et jeudi 16 novembre à Bonn pour tenter de redonner un élan au combat climatique, handicapé par la décision de Donald Trump de quitter l'accord de Paris officiellement soutenu par le reste du monde.



- Football : l'équipe de France a ponctué mardi 14 novembre son année 2017 en obtenant un beau match nul face à l'Allemagne championne du monde (2-2), à Cologne, avec notamment un doublé de Lacazette.



- Liban : Emmanuel Macron, lors d'un entretien mardi 14 novembre avec le ministre libanais Affaires étrangères, a "réitéré son souhait que Saad Hariri puisse se rendre au Liban comme il l'a annoncé", a indiqué l'Élysée mardi soir.



- États-Unis : un tireur a réveillé mardi 14 novembre les pires cauchemars de l'Amérique en ouvrant le feu sur une école primaire et ses alentours en Californie, tuant quatre personnes et en blessant près d'une dizaine d'autres, dont deux enfants, choisissant ses victimes au hasard avant d'être abattu, selon les autorités.