Le journal de 7h30 : General Eletric va supprimer des milliers d'emplois

publié le 14/11/2017 à 08:12

Les salariés de General Electric ne cachent pas leur inquiétude. Dans une mauvaise passe, le conglomérat américain a annoncé lundi 13 novembre un important plan de restructuration visant à se recentrer sur trois activités (aéronautique, santé et énergie) et s'accompagnant de milliers de suppressions d'emplois à travers le monde afin de réduire ses coûts.



Le fabricant de moteurs d'avions et de turbines va également céder ses activités historiques dans les transports et les services d'électricité dans le cadre d'un plan de cessions d'actifs de 20 milliards de dollars.

General Electric s'était engagé auprès des autorités françaises à développer de l'emploi en France au moment du rachat d'Alstom, une promesse qui ne l'a pas empêché d'annoncer récemment la suppression de 350 emplois au sein de GE Hydro. Le groupe prévoit de réduire 25% des 24.000 salariés, soit 6.000 en moins, travaillant dans la recherche, dans le numérique et au siège, a indiqué la nouvelle directrice financière Jamie Miller. Une source interne a déclaré qu'une bonne partie de ces réductions d'effectifs avait déjà été effectuée.

À écouter également dans ce journal :

- Nord : en déplacement à Clichy-sous-Bois (Seine-Saint-Denis) lundi après-midi, Emmanuel Macron a ensuite rencontré dans la soirée à Lille les élus de cette agglomération afin de développer ses propositions en matière de politique de la ville. "Je suis totalement sceptique, car je pense réellement que ce n’est pas une politique qui va mener vers la croissance et vers l’emploi", a cinglé Martine Aubry devant la presse



- Santé : parmi les médicaments disponibles sans ordonnance, près d'un sur deux est "à proscrire", selon le magazine 60 millions de consommateurs qui dévoile mardi 14 novembre une "liste noire" de produits parmi ceux les plus vendus.



- Transports : un rapport du ministère des Transports conclut à l'erreur humaine après l'interruption de trois jours du RER A, en octobre dernier, après une importante fuite de boue sur les voies.



- Football : l'Italie ne participera pas au Mondial de football en 2018 en Russie. Un événement rarissime puisque la Squadra Azzurra est très rarement absente des grandes compétitions internationales.



- Décès : le skieur David Poisson, médaillé de bronze aux Championnats du Monde en 2013, est décédé lundi après une chute lors d'un entraînement de descente dans la station canadienne de Nakiska, a annoncé la Fédération française de ski (FFS). Il avait 35 ans.