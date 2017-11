et La rédaction numérique de RTL

Une histoire surréaliste et la fin d'un mystère qui aura duré près de 80 ans. La Pose enchantée de René Magritte qui représente deux femmes nues appuyées sur des colonnes, avait disparu de la circulation en 1932. Cette toile, découpée en quatre parties, était éparpillée à travers le monde. Depuis 2013, trois morceaux avaient refait surface. La quatrième et dernière partie vient tout juste d'être retrouvée, ont annoncé les Musées royaux des beaux-arts de Belgique, ce mardi 14 novembre 2017.



L'artiste belge avait en fait pour habitude de recycler le support d'anciennes toiles pour produire de nouvelles œuvres. Ainsi le morceau manquant de La Pose enchantée se trouvait dissimulé dans le tableau Dieu n'est pas un saint. C'est grâce à une technique de radiographie par rayon X qui cette pièce du puzzle a été retrouvée par des chercheurs de l'Université de Liège. "On continue nos expertises sur l'ensemble de la collection Magritte", a expliqué à RTL une chercheuse de l'Université de Liège.

