publié le 13/11/2017 à 08:11

"Je suis libre ici, si je veux voyager demain, je voyage". Les traits tirés, parfois les larmes aux yeux, Saad Hariri s'est exprimé pour la première fois, dimanche 12 novembre, devant les caméras depuis sa démission surprise le 4 novembre. Le chef du gouvernement, dont la démission n'a pas encore été acceptée par le président libanais, a déclaré qu'il pourrait revenir "très bientôt" à Beyrouth, "dans deux ou trois jours" afin d'"entamer les procédures constitutionnelles nécessaires" à sa démission.



Quelques heures plus tôt, le président libanais Michel Aoun avait estimé que "la liberté de Saad Hariri a été restreinte" en Arabie saoudite au moment où l'ensemble de la classe politique libanaise s'interroge sur la liberté de mouvement du chef du gouvernement. Le Président a soutenu que "toute position que [Saad Hariri] a pu prendre, qu'il va prendre, ou qui pourront lui être imputées (...) sont douteuses et ne peuvent pas être considérées comme des positions prises de son propre chef".

À écouter également dans ce journal :

- Emmanuel Macron rend hommage lundi matin aux victimes des attentats du 13 novembre 2015 à Paris et à Saint-Denis, qui avaient fait 130 morts, en se rendant sur les six lieux des attaques en compagnie notamment de François Hollande.



- Au moins 213 personnes ont été tuées et plusieurs centaines blessées dans un tremblement de terre de magnitude 7,3 qui a frappé dimanche 12 novembre le nord-est de l'Irak et des régions frontalières en Iran et en Turquie



- Gérard Collomb a demandé aux directeurs généraux de la Police nationale, de la Gendarmerie et de la Sécurité intérieure "une évaluation des mesures mises en oeuvre pour prévenir les suicides parmi les forces de l'ordre" alors que six policiers et deux gendarmes ont mis fin à leurs jours pour la seule semaine qui vient de s'écouler.



- Tabac : la hausse des prix du tabac décidée par le gouvernement est effective depuis ce lundi matin. Avec une augmentation de 30 centimes en moyenne, l'exécutif entame sa politique de hausse du prix



- Le chef de l'État se rendra en Seine-Saint-Denis et dans les Hauts-de-France à la rencontre d'acteurs locaux et d'associations lundi 13 et mardi 14 novembre pour évoquer avec eux la politique de la ville.



- Football : Karim Benzema ne revêtira pas le maillot tricolore de sitôt. "Tant que Didier Deschamps sera le sélectionneur, je n'aurai pas la chance de retourner en équipe de France", a estimé la star du Real Madrid, absent des Bleus depuis octobre 2015, dimanche 12 novembre sur Canal+.