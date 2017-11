et La rédaction numérique de RTL

publié le 14/11/2017 à 20:54

Attention avec l'automédication, ce réflexe adopté par des millions de Français qui consiste à acheter des médicaments sans ordonnance. Cela fait plusieurs années que des spécialistes et des associations remettent en cause les effets desdits médicaments.



Dans un numéro hors-série, 60 Millions de consommateurs a évalué 62 médicaments parmi les plus vendus en automédication. Selon le magazine, près d’un médicament sur deux (45%) est à proscrire, car le rapport bénéfice/risque est défavorable. Un constat que François Couchouron, pharmacien à Bordeaux rencontré, par RTL, avait déjà fait.

"Stop à la pseudoéphédrine, un rhume ne vaut pas un accident vasculaire", a-t-il inscrit sur une pancarte bien visible dans sa pharmacie. Par ailleurs, François Couchouron a décidé de ne plus référencer ces médicaments. Selon lui, l'utilisation de ces produits n'est pas sans risque : "accidents vasculaires cérébraux, infarctus du myocarde", énumère le pharmacien au micro de RTL. "D'ailleurs, il suffit d'ouvrir la boîte d'un de ces médicaments pour voir que c'est noté sur les notices (…) Si ces médicaments n'étaient plus sur le marché, personne ne s'en plaindrait ", explique-t-il.

