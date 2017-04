publié le 12/04/2017 à 08:31

L'inquiétude règne concernant le sort de près de 1.500 migrants qui n'ont plus de toit, depuis que le camp de Grande-Synthe, près de Dunkerque, a été entièrement dévasté par un incendie, dans la nuit du lundi 10 avril. Pour le moment, ils ont été relogés en urgence dans cinq gymnases de la commune. Les maires de Grande-Synthe et de Calais sont favorables à la reconstruction du camp, mais le ministre de l'Intérieur Mathias Fekl y est opposé. Ce dernier s'est rendu sur place mardi 11 avril : "Il n'y aura pas de reconstruction de camp ici, il faut trouver les solutions adaptées", a déclaré le ministre. Le gouvernement propose de répartir les réfugiés dans des centres d'accueil et d'orientation, comme lors du démantèlement de la "Jungle" de Calais. Une rixe entre Afghans et Kurdes est à l'origine de l'incendie.

À écouter également dans ce journal

- Le match de Ligue des champions qui oppose Dortmund à Monaco a été reporté, suite aux trois explosions qui ont touché le bus des joueurs de Dortmund, mardi 11 avril. Il sera rejoué ce mercredi soir à 18h45

- 11 jours avant le premier tour de l'élection présidentielle, François Hollande est sorti de son silence. Le chef de l'État s'est exprimé dans Le Point et dans Le Monde pour s'en prendre à la percée de Jean-Luc Mélenchon dans les sondages. "Il y a un péril qui fait que l'on regarde le spectacle du tribun, plutôt que le contenu de son texte", a-t-il dit.



- Distancé dans les sondages, Benoît Hamon était en meeting à Villeurbanne, mardi 11 avril. Le candidat socialiste s'est est pris à Marine Le Pen. "Si vous aimez vos enfants, vous ne pouvez pas voter Marine Le Pen", a-t-il lancé.



- Emmanuel Macron était à Besançon lundi 11 avril, où il s'est posé en tant que "candidat de l'indignation". Le candidat d'En Marche reçoit le soutien inattendu de Wolfgang Schäuble, le ministre allemand des Finances.



- L'attribution du contrat des Vélib' de Paris est votée ce mercredi 12 avril, pour une durée de 15 ans. Les salariés de l'entreprise JCDecaux sont dans l'incertitude, alors qu'une PME de Montpellier, Smoove, est officiellement pressentie pour remporter le contrat.



- Le chef de la diplomatie américaine Rex Tillerson se rend à Moscou, en Russie, ce mercredi 12 avril, pour entamer une discussion sur la responsabilité du régime syrien avec son homologue russe. Selon Washington, il n'a plus de doute sur le rôle du régime syrien dans l'attaque chimique du 4 avril dernier.



- La compagnie aérienne américaine United Airlines s'est finalement excusée auprès du passager violemment expulsé d'un de ses avions à Chicago, dimanche 9 avril.