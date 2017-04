et AFP

publié le 06/04/2017 à 10:20

François Hollande n'est pas épargné par les Français. Alors qu'il ne lui reste plus qu'un mois avant de quitter l'Élysée, le président de la République a été sévèrement jugé. Selon un sondage Odoxa pour Franceinfo publié ce jeudi 6 avril, 70% des Français estiment qu'il a été "un mauvais président". Un constat partagé par les sympathisants de gauche eux-mêmes qui sont 57 % à l'avoir trouvé mauvais durant son quinquennat.



Selon ce sondage, 58% des sondés déplorent notamment son bilan sur la politique étrangère et 83% d'entre eux estiment que sa politique économique et sociale a été mauvaise. Dans les rangs socialistes, ils sont 59% à partager ce constat.

Des mauvais résultats qui contrastent cependant avec une certaine réussite dans d'autres domaines : 54% des Français jugent positivement son bilan en matière de lutte contre le terrorisme et l'insécurité mais aussi sur les réformes sociétales comme le mariage pour tous dont près de la moitié des Français estiment qu'il s'agit de l’événement le plus marquant du mandat de François Hollande. Son prédécesseur, Nicolas Sarkozy avait connu le même désamour à son époque. En mai 2011, 73 % des Français avaient jugé son bilan "mauvais".





Enquête réalisée en ligne le 5 avril auprès de 1.001 personnes inscrites sur les listes électorales, selon la méthode des quotas. Marge d'erreur de 1,4 à 3,1 points.