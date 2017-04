Incendie au camp de Grande-Synthe : l'État n'a pas été "à la hauteur"

publié le 11/04/2017 à 14:50

Près de 300 chalets de bois, qui se voulaient un modèle en matière d'écologie et d'accueil, ont été réduits en cendre dans la soirée du lundi 10 avril dans le camp de migrants de Grande-Synthe près de Dunkerque. Plus de 1.500 migrants n'ont plus d'endroit où vivre.

À l'origine du sinistre : une rixe entre des réfugiés Kurdes et Afghans. "Le contexte était devenu difficilement vivable pour la population qui s'y trouvait (...) Les explosions de cette nature ne sont pas forcément liées aux personnes mais aux conditions de vie", relate Amine Trouvé Baghdouche, urgentiste et coordinateur général mission migrants à Calais pour Médecins du Monde. Les 1.500 migrants ont pu être hébergés en urgence dans trois gymnases de la ville.



En mars, Médecins du Monde avait alerté sur la vétusté des infrastructures, sur les conditions sanitaires et sur l'insécurité. Quelques semaines plus tard, les craintes de l'association se sont avérées. "Une fois de plus nous sommes obligés de constater à Médecins du Monde que les pouvoirs publics au niveau de l'État n'ont pas été à la hauteur des exigences qui devaient être mises en place dans ce camp pour ne pas aboutir à ce genre de situation", dénonce Amine Trouvé Baghdouche. Les ministres de l'Intérieur et du Logement, Matthias Fekl et Emmanuelle Cosse, se rendent sur place ce mardi 11 avril.