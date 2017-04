Vélib' : comment une start-up peut "manger" une multinationale

publié le 03/04/2017 à 07:57

Le syndicat Autolib' Vélib' Métropole a confirmé ce week-end avoir "classé en tête l'offre du groupement Smoovengo" pour le renouvellement du marché du vélo en partage Vélib'. Ce changement de guidon serait beaucoup plus qu’un simple coup de tonnerre industriel et commercial. JCDecaux détient ce marché depuis 2007. Une concession que le géant du mobilier urbain et de la publicité extérieure pensait inexpugnable.



C'était en 2007. C'était il y a dix ans. C'était une autre époque. C'était un autre monde : celui d’une économie où les poids lourds balisaient leurs territoires et où il était quasiment impossible de poser un orteil. C'est cela qui rend ce dossier exemplaire, en 2017. Une start-up, Smoove, implantée à Montpellier (37 personnes, à peine 10 millions de chiffre d'affaires), pique le plus prestigieux des marchés à une multinationale qui réalise 3,4 milliards. Une parfaite illustration des bouleversements qui animent le paysage économique dans les grands pays développés.