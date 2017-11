Le journal de 6h30 : les braquages à l'ancienne ne payent plus

publié le 09/11/2017 à 07:33

Les braquages de bijouteries de luxe, d'agences bancaires ou de personnes fortunées n'ont plus le vent en poupe. La tendance continue depuis presque 10 ans est à la baisse pour ce genre de délits, le dernier rapport de l'Observatoire national de la délinquance indiquant une baisse de 60% des vols à main armée depuis 2009.



En cause, d'abord, le renforcement massif de la sécurité : vidéoprotection, liasses de billets piégés, mais aussi la surveillance accrue des receleurs - devenus de plus en plus rares -, la disparition progressive des espèces dans les banques ou les magasins à cause des paiements par cartes bancaires. Ces braquages sont de moins en moins rentables pour leurs auteurs, qui se reconvertissent souvent dans le trafic de stupéfiants ou les escroqueries sur internet, plus faciles et moins risqués devant les tribunaux que le traditionnel vol à main armée.

À écouter également dans ce journal

- Le préfet de Paris veut recruter des réservistes pour faire la police. Ces volontaires devront faire le tour de leur quartier pour relever des anomalies, des actes de délinquance, des dégradations. Ils devront en rendre compte au commissariat.



- La Commission européenne va soumettre, ce jeudi 9 novembre, une nouvelle proposition en vue de renouveler pour cinq ans la licence du glyphosate.



- L'Assemblée nationale a voté, cette nuit du mercredi 8 au jeudi 9 novembre, la baisse des emplois aidés. Ces derniers seront au nombre de 200.000 en 2018.



- Après la mise en place d'un dispositif de contrôle de la recherche d'emploi, 14% des chômeurs contrôlés inscrits sur les listes de Pôle emploi ont été radiés.



- La chanteuse Mariah Carey est accusée de harcèlement sexuel par un ancien garde du corps. Celui-ci relate notamment de "nombreuses humiliations" infligées par la star.