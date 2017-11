Glyphosate : "J'ai perdu 17 kilos en un mois", témoigne un agriculteur

publié le 07/11/2017 à 12:57

Il aura fallu attendre mais la question du renouvellement de l'autorisation du glyphosate va être tranchée, jeudi 9 novembre. Le glyphosate, principe actif du produit phare de la firme américaine Monsanto, le Roundup, suscite la controverse en Europe, notamment en ce qui concerne les risques de santé. Le Centre international de recherche sur le cancer (dépendant de l'OMS) l'a classé "cancérogène probable" en 2015.



Marc Laloux, agriculteur à la retraite dans le Nord-pas-de-Calais a utilisé le glyphosate pendant 30 ans sur ses exploitations et témoigne au micro de RTL. "C'était efficace et apparemment biodégradable. On nous disait qu'après l'utilisation, il n'y avait plus de résidus. Donc c'était intéressant même pour l'environnement", confie l'ex-agriculteur. Le problème est que la réalité s'est révélée différente pour Marc Laloux en 2013 les premiers effets de la maladie apparaissent, "je me suis mis à avoir des points dans le dos et j'ai perdu 17 kilos en 4 semaines." Après une hospitalisation, les médecins ont découvert un lymphome rare. "J'ai été soigné pendant deux ans et j'ai eu 38 chimiothérapie en une année."

Le glyphosate n'a jamais été présenté comme dangereux aux agriculteurs français. "Je souhaite son retrait immédiat, on est à la veille d'un scandale sanitaire majeur. C'est notre santé et celles de nos enfants (qui est en jeu). Les agriculteurs s'adapteront", affirme Marc Laloux.