publié le 08/11/2017 à 06:57

"Ne nous sous-estimez pas, ne nous mettez pas à l'épreuve". C'est avec un ton beaucoup plus musclé depuis le début de sa tournée asiatique que Donald Trump a adressé, mercredi 8 novembre depuis la Corée du Sud, une mise en garde au dirigeant nord-coréen Kim Jong-Un. Le président américain, qui s'exprimait devant l'Assemblée nationale sud-coréenne, a dénoncé les horreurs d'une "dictature cruelle". Une sortie accueillie par des applaudissements nourris. "Nous défendrons notre sécurité commune, notre prospérité commune et notre liberté sacrée", a-t-il ajouté, réclamant la fin du programme nucléaire de Pyongyang.



Évoquant le régime de Pyongyang, situé à peine quelque 200 kilomètres plus au nord, le locataire de la Maison Blanche a dressé le tableau extrêmement sombre d'un pays transformé en "secte" qui se livre à "une expérimentation dans un laboratoire de l'histoire".

Paradoxalement, Donald Trump a aussi tendu la main au dirigeant nord-coréen. "En dépit des crimes que vous avec commis contre Dieu et l'Homme, nous voulons ouvrir une voie vers un avenir meilleur", a-t-il déclaré à l'attention du dictateur.

> Le discours de Donald Trump devant l'Assemblée nationale sud-coréenne, le 8 novembre 2017



Preuve qu'il a modéré son discours depuis cet été : on attendait qu'il annonce la réinscription de la Corée du Nord dans la liste américaine des pays terroristes (dans laquelle figurent notamment la Syrie et l'Iran). Il a choisi finalement de ne pas l'annoncer.

Visite avortée sur la zone démilitarisée

Ce discours intervenait quelques heures après une déconvenue pour Donald Trump. Après Reagan, Clinton et Obama, il espérait bien effectuer une visite surprise sur la zone démilitarisée (DMZ). Il est monté dans l'hélicoptère. Mais l'appareil est finalement revenu à Séoul, à cause - soi-disant - de problèmes météorologiques.



"Il est vraiment frustré", a souligné Sarah Sanders, porte-parole de l'exécutif américain, interrogée sur l'état d'esprit du président américain : "C'est quelque chose qu'il voulait faire".