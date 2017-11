publié le 08/11/2017 à 18:34

En Haute-Saône, les obsèques d'Alexia Daval ont été célébrées cet après-midi en la basilique de Gray. Les parents de la jeune femme souhaitaient une cérémonie dans l'intimité, mais la basilique de 550 places était comble et plusieurs centaines de personnes sont restées dehors, sous la pluie. Malgré l'émotion, malgré l'incertitude, puisque l'assassin court toujours, la famille a fait front avec beaucoup de dignité.



Alexia Daval avait quitté son domicile le samedi 28 octobre dans la matinée pour aller courir. Vers midi, ne la voyant pas rentrer, son mari avait prévenu les gendarmes. Le corps avait été retrouvé deux jours plus tard, calciné, dissimulé sous des branchages.

La jeune femme a été victime de "violences physiques" et son décès est "probablement lié à une asphyxie, sans que l'on connaisse encore le mécanisme de cette asphyxie", selon la procureure de Besançon. Des examens complémentaires doivent permettre d'établir avec précision les causes et les circonstances du décès.

À écouter également dans ce journal

- La première audience dans l'affaire du Levothyrox a eu lieu cet après-midi à Toulouse. Près d'une centaine de patients, victimes de la nouvelle formule du médicament pour la thyroïde, demandent aux Laboratoires Merck de remettre l'ancienne version sur le marché.



- L'Assemblée nationale a levé l'immunité parlementaire de Marine Le Pen. La présidente du Front national est accusée d'avoir diffusé sur Twitter des photos d'une victime de l'État Islamique. La levée de l'immunité va permettre de délivrer un mandat d'amener. En clair, la députée du Pas-de-Calais devra se rendre aux convocations du juge.



- Dix ans après le début du projet, le Louvre Abu Dhabi est officiellement inauguré aujourd'hui. Emmanuel et Brigitte Macron sont sur place aux Émirats Arabes Unis pour célébrer l'événement.



- En Espagne, la Cour Constitutionnelle a annulé aujourd'hui la déclaration d'indépendance de la Catalogne.



- En Allemagne, la plus haute juridiction a exigé la légalisation d'un "troisième sexe" sur les documents administratifs, ce qui devrait faire de l'Allemagne le premier pays en Europe à le reconnaître officiellement.



- Dieudonné n'a plus de théâtre. La Cour d'appel de Paris a ordonné aujourd'hui son expulsion de la salle parisienne de la Main d'Or où il se produit depuis plus de 15 ans.



- En football, Rennes a un nouvel entraîneur. Sabri Lamouchi remplace Christian Gourcuff. Il a signé pour deux saisons au moins.