publié le 08/11/2017 à 13:33

314 professeurs ont signé une tribune publiée sur Slate.fr, dans laquelle ils s'engagent à ne plus enseigner la règle de Français selon laquelle le masculin l'emporte sur le féminin. "Nous, enseignantes et enseignants du primaire, du secondaire, du supérieur et du français langue étrangère, déclarons avoir cessé ou nous apprêter à cesser d'enseigner la règle de grammaire résumée par la formule 'Le masculin l'emporte sur le féminin'", écrivent-ils Slate.fr.



Leur objectif, détruire les stéréotypes de genre. Ils dénoncent une règle "récente" qui n'est selon eux "pas nécessaire". Par conséquent, les enseignants affirment qu'ils vont apprendre "la règle de proximité" à leur élève. Celle-ci consiste à consiste à accorder le genre et le nombre de l'adjectif avec le plus proche des noms qu'il qualifie.

"La répétition de cette formule aux enfants, dans les lieux mêmes qui dispensent le savoir et symbolisent l’émancipation par la connaissance, induit des représentations mentales qui conduisent femmes et hommes à accepter la domination d'un sexe sur l'autre, de même que toutes les formes de minorisation sociale et politique des femmes", poursuit le corps enseignant.

