publié le 20/09/2017 à 06:41

Après avoir distillé des annonces qui ont inquiété le secteur, le gouvernement va dévoiler mercredi 20 septembre son plan logement qui vise à dégager un milliard d'euros d'économies dans la gestion des aides personnelles au logement et à construire davantage en zones tendues. Certaines mesures risquent de ne pas faire l'unanimité. Le Prêt à Taux Zéro (PTZ) devrait être totalement supprimé en zone rurale. Le gouvernement estime que le foncier est moins cher à la campagne et que les jeunes ménages ont plus de facilités pour acheter une maison.



Les chiffres disent pourtant le contraire. En effet, 27% des PTZ accordés l'an dernier pour aider des primo-accédants étaient signés à la campagne. Un peu plus de 30.000 jeunes ménages ruraux en ont bénéficié.

En réalité, le gouvernement d'Édouard Philippe fera ainsi une économie de 600 millions d'euros. En revanche, il maintiendra l'accès à ce prêt qui correspond souvent à un apport pour les banques pour la rénovation dans l'ancien.



Sur les programmes Pinel, même philosophie. Ces programmes qui permettent de bénéficier d'une exonération fiscale devraient être exclus des villes de moins de 250.000 habitants. Ils seront désormais uniquement destinés aux grandes villes qui souffrent d'une pénurie de logement.